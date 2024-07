Wat nu met de toekomst? Lotto-ploeg reageert op vertrek Dstny met statement

Het ging al even in de lucht, maar is nu ook officieel bevestigd. Sponsor Dstny vertrekt na twee jaar bij de Lotto-ploeg.

Na 2,5 jaar komt er een einde aan de samenwerking tussen Dstny en de Lotto-ploeg. CEO van Dstny Daan De Wever kwam enkele dagen geleden al met dat nieuws naar buiten en is nu ook bevestigd door de Raad van Bestuur van de ploeg. "We hebben al onze talenten vastgelegd voor de toekomst - dat was onze topprioriteit. Jeugdig enthousiasme, attractief koersen en de grote teams het vuur aan de schenen leggen blijven dus ook de komende jaren deel uitmaken van ons DNA", zegt CEO Stéphane Heulot. "Ik wil ook benadrukken dat er de voorbije 2,5 jaar een uitstekende samenwerking is geweest achter de schermen. Cruciale beslissingen werden altijd in onderling overleg door de Raad van Bestuur genomen." Nieuwe sponsor op komst bij Lotto-ploeg "Het vertrek van Dstny is geen reden om bezorgd te zijn", zegt voorzitter Karel Van Eetvelt. "Er zijn gesprekken aan de gang om de toekomst van ons team te verzekeren, daar wordt hard aan gewerkt. De Nationale Loterij zal de centrale partner blijven." "We zijn vastberaden om verder te bouwen op de stevige fundamenten die we vandaag hebben. In onze veertig jaar in het peloton hebben we partners zien komen en gaan. Dat maakt nu eenmaal deel uit van de koers."