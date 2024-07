Wegrit meer voor Van Aert of toch Evenepoel en wat met Van der Poel? Bondscoach spreekt klare taal

Zaterdag werken de mannen hun olympische wegrit in Parijs af. Bondscoach Sven Vanthourenhout laat zijn licht schijnen over het parcours.

Met 272,1 kilometer en 2825 hoogtemeters is het parcours van de olympische wegrit niet min. Er liggen onderweg in totaal ook 13 korte beklimmingen, die bijna allemaal rond één kilometer lang zijn.

In de laatste 50 kilometer moeten de renners drie keer de beklimming van Côte de la Butte Montmartre (1 km, 6,5%) op. Daar zal wellicht de beslissing gemaakt worden, de laatste beklimming ligt op 10 km van de streep.

Vanthourenhout over wegrit Olympische Spelen

"Als Mathieu van der Poel-met-de-benen-van-het-voorjaar hier in de laatste ronde zijn duivels ontbindt, wordt het alle hens aan dek", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij HLN. Omdat Van der Poel over veel kwaliteiten beschikt.

Toch zijn ook de Belgen niet kansloos volgens de bondscoach, want het parcours in Parijs ligt hen. Montmartre zou Van Aert in principe beter moeten liggen dan Evenepoel. "Maar Remco maakte in het verleden ook al vaker het verschil op dergelijke stroken."

En er zijn niet alleen Van Aert en Evenepoel, want Vanthourenhout heeft nog een troefkaart. "In een kwartet met enorm hoge ‘gunfactor’ beschouw ik ook Jasper Stuyven in de finale als een succestroef."