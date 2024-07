🎥 Groenewegen beleeft dankzij Girmay-fans een héél hachelijk moment

Biniam Girmay schreef geschiedenis tijdens de Tour de France. Door het eindklassement om de groene trui te winnen is hij meer dan ooit een echt icoon in eigen land. En dat levert tot in Nederland gekke taferelen op.

Tijdens de criteriums na de Tour de France is Biniam Girmay een echte publiekslieveling. Daarbij komen ook heel wat supporters vanuit Eritrea naar onder meer Nederland afgereisd om daar heel wat stampij en sfeer te maken.

Bijzonder veel vlaggen, bijzonder veel supporters en heel veel kabaal. Het is heel mooi om zien wat Girmay heeft losgemaakt in zijn land en bij zijn supporters. En het einde lijkt daarbij zeker nog niet in zicht - ook in Parijs mogen we wel wat verwachten.

They are from BINIAM GIRMAY pic.twitter.com/KsWvCQ5j8c — Kentiba R. (@KentibaR) July 29, 2024

Dylan Groenewegen beleefde zelfs een hachelijke achtervolging na een van de races in Nederland in de criteriums. "Dit was eng joh", aldus Dylan Groenewegen achteraf aan het puffend tegen de journalisten van In de Leiderstrui.

Heel veel vlaggen en hachelijk moment

"Als honderden fans met grote vlaggen achter je aan rennen... daar werd ik wel bang van. En toen waren de hekken ook nog dicht. Dus wij snel de fietsen over het hek tillen en snel verder rijden", aldus de Amsterdammer.

"Volgens mij staan ze met z'n allen hier buiten. Dit was heel pittig en toch wel spannend." Dat waren ook de woorden die hij aan Girmay zei, maar de man van Eritrea liet het eigenlijk allemaal makkelijk over zich heenkomen.