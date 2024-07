📷 Van der Poel doet het opnieuw en trekt in stijl naar Parijs

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel is fan van snelle sportwagens. En de wereldkampioen pakt nu opnieuw uit met een peperdure auto. Daarmee trekt hij echt wel in stijl naar de Olympische Spelen in Parijs. Zo kan het dus ook.

Tijdens de kerstperiode pakte Mathieu van der Poel voor het eerst een paar keer uit met een peperdure Lamborghini. De wereldkampioen inspireerde zo zelfs Eli Iserbyt, die ook enkele keren met een sportwagen naar de cross kwam. Van der Poel pakte vervolgens in mei uit met een Porsche, meer specifiek een Porsche 911 GT3 RS. Met 525 pk beschikt de Porsche ook over heel wat power. Het prijskaartje zou schommelen rond de 350.000 euro. Van der Poel in STIJL naar Parijs Porsche hoort net als Lamborghini tot de Volkswagen Group, dus wellicht gaat het opnieuw om een gesponsorde wagen. Op de Porsche hangt er ook een gepersonaliseerde Belgische nummerplaat met 'M-95-RS'. De M verwijst naar Mathieu, 95 naar zijn geboortejaar en RS slaat op de beste versie van de GT3. En ook in aanloop naar de Olympische Spelen heeft hij opnieuw van zich laten spreken, want hij trekt met zijn Lamborghini naar Parijs. De Lamborghini van Van der Poel is er eentje met een gepersonaliseerde Belgische nummerplaat. Die erg knappe wegen wordt nu dus ook gebruikt voor zijn reis vanuit België richting Parijs. "Soon Paris", lijkt de Nederlander er klaar voor.