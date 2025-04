Heeft Van der Poel of Pogacar het mentale voordeel? Door Mathieu bekritiseerde ploegmanager heeft pertinente mening

Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zijn de twee topfavorieten, daar is iedereen het over eens. Dan loert de vraag om de hoek of één van hen met een mentaal voordeel aan Vlaanderens Mooiste begint.

Daar discussiëren ze ook in Frankrijk over en dat is best interessant. Marc Madiot komt immers aan het woord in Les Grandes Gueules du Sport, de podcast van RMC. En laat Madiot net de teammanager zijn van Groupama-FDJ, de ploeg die volop verder koerste in de E3 ondanks een val in het peloton, wat niet naar de zin van Van der Poel was.

Rond de mening van Madiot hangt dus een extra pigment. Hij gelooft dat Van der Poel en Pogacar psychologisch op gelijke voet beginnen aan de Ronde van Vlaanderen. "Waarom is het 50/50? Niemand doet wat Tadej Pogacar doet tijdens de Tour de France. In de klassiekers moet je één zaak voor ogen houden, of het nu Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix is: Pogacar komt om zich te amuseren."

Druk op Van der Poel maar die heeft al prijs beet

Daarom is het haast onmogelijk voor Pogacar om met een nadeel aan de koers te beginnen. "Hij komt om te winnen maar ook om plezier te maken. De psychologische druk op Mathieu van der Poel is compleet gek. Ook al heeft Van der Poel Milaan-Sanremo al gewonnen en zou de Ronde van Vlaanderen een bonus zijn. Daarom denk ik dat niet de ene het voordeel heeft en ook niet de andere."

Madiot krijgt enig weerwerk in de studio maar blijft erbij: zondag krijgen we een ontspannen Pogacar te zien in de Ronde van Vlaanderen. De Sloveen wordt volgens hem enkel met druk geconfronteerd in de Tour. "Als je het seizoen van Pogacar verdeelt, is het werk waar hij voor betaald wordt door UAE de Tour de France. De rest draait om zijn persoonlijk plezier, om de voldoening die hij krijgt van de koers."

Pogacar doet poging om te winnen

Dat neemt niet weg dat Pogacar met enige ambitie naar België is afgezakt. "Hij probeert Milaan-Sanremo te winnen en hetzelfde geldt voor de Ronde van Vlaanderen."