Bondscoaches laat hen vroeg genoeg opdraven: werkendag voor Remco Evenepoel en Lotte Kopecky

Je krijgt niets zomaar in de schoot geworpen. Als Remco Evvenepoel en Lotte Kopecky olympisch kampioen op de weg willen worden, zijn de trainingen op het parcours in aanloop naar de wedstrijd enorm belangrijk.

Aangezien Remco Evenepoel ook al terug in Frankrijk was, kon bondscoach Sven Vanthourenhout hen beiden laten opdraven woensdagochtend. Dat moet ongeveer tussen 9u en 11u het geval geweest zijn. Op de Instagram Stories van Guy Vermeiren, perschef van Belgian Cycling, staat een foto van Evenepoel vlak voor de training.

"Olympische kampioen Remco Evenepoel klaar voor een rit van 200 kilometer", staat bij de foto waarop Evenepoel net van plan is om zijn fietshelm op zijn hoofd te zetten. Dat is dus die lange training die reeds op het programma van Evenepoel stond. Die zal gebruikt worden om op het parcours uit het eerste wedstrijddeel te rijden.

Lotte Kopecky al gefocust

Bij een volgende foto is er dan weer aandacht voor een training voorafgaand aan de wegrit bij de vrouwen. Kopvrouw Lotte Kopecky staart al gefocust voor zich uit: volle concentratie op wat komen gaat. In de finale zal het aan haar zijn, maar ze is uiteraard niet op haar eentje aangewezen in de wegen rond de Franse hoofdstad.

Ook de andere Belgische dames die geselecteerd zijn voor de Olympische Spelen waren van de partij. Dat zijn dan Margot Vanpachtenbeke, Justine Ghekiere en Julie Van De Velde. Zij zijn de gelukkigen en kregen de voorkeur op Sanne Cant, Valerie Demey, Marthe Goossens en Marthe Truyen: zij haalden slechts de reservenlijst.

Bondscoaches moeten lessen trekken

De mannen staan onder leiding van bondscoach Sven Vanthourenhout, de vrouwen onder leiding van bondscoach Ludwig Willems. Hopelijk kunnen beiden toch al wat zaken opsteken tijdens.