Opnieuw begint een nieuw hoofdstuk: dit nieuws over Remco Evenepoel zet laatste rechte lijn richting wegrit in

Er is weer wat nieuws te melden richting Remco Evenepoel. Nadat het een paar dagen wat stiller was rond zijn persoon, zal er nu weer veel aandacht naar hem toegaan.

Na zijn straffe prestatie in de olympische tijdrit kwamen er voor Remco Evenepoel uiteraard heel wat mediaverplichtingen aan. Samen met Wout van Aert trok hij dan ook nog naar het Belgium House, waar dan een feestje werd ingezet. Dat feestje was eigenlijk toch vooral meer voor de aanwezigen dan voor de renners zelf.

Evenepoel koos er net als Van Aert immers voor om diezelfde avond nog huiswaarts te keren. In eigen land kon toch een paar dagen de rust opgezocht worden. Ook met het oog op eventuele trainingen was het beter om opnieuw even in België te zijn in plaats van in Frankrijk te vertoeven, waar er heel veel drukte bleef rond de Spelen.

Evenepoel terug in Frankrijk

Op de Instagram Stories van Guy Vermeiren, perschef van Belgian Cycling, is nu een nieuwe afbeelding van Remcco Evenepoel te zien. Het is een foto van Remco in casual kledij met een paar valiezen bij zich. Een kleurrijke tekst spreekt boekdelen: "Guess who's back!" Remco Evenepoel is dus terug op Franse bodem.

Vanaf heden maakt de olympische tijdritkampioen weer volledig deel uit van de bubbel van Team Belgium op de Olympische Spelen, of wat ze gemakkelijkheidshalve Parijs 2024 noemen. Sowieso zullen die paar dagen in het gezelschap van vrouwlief Oumi en de rest van zijn familie ongetwijfeld enorm deugdgedaan hebben.

Voorbereiding Evenepoel op wegrit

Tijd nu opnieuw om te knallen. Met zijn terugkeer naar Frankrijk is voor Evenepoel nu echt wel de laatste voorbereiding op de olympische wegrit van komende zaterdag begonnen.