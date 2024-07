Remco Evenepoel en Wout van Aert schetsen opvallende evolutie en bedanken daar Greg Van Avermaet voor

Het olympisch team, de UCI en zelfs de Koninklijke Familie: Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn door haast iedereen gefêteerd. Dat toont ook wel de waarde van de Olympishe Spelen aan.

De Olympische Spelen staan wereldwijd bekend als het grootste sportevenement in een periode van vier jaar, maar voor de wielersport ligt dat toch nog anders dan voor andere sporten. Voor zwemmen en atletiek bijvoorbeeld zijn de Spelen echt hét van hét. Kijken ze in de koers dan ook wel met grote ogen naar die Spelen?

Toch wel, bendadrukte Remco Evenepoel in de Medal Shuttle. De meest recente aflevering staat ook het YouTube-kanaal van Team Belgium. "Je hebt het geluk dat je alle wedstrijden elk jaar kunt rijden, maar bij het olympisch kampioenschap is dat niet zo. Meer en meer wordt dat in de koers een heel belangrijk evenement."

Van Avermaet heeft alles veranderd

Wout van Aert verwijst naar de olympische titel van Van Avermaet in de wegrit van 2016. "In België mogen we Greg Van Avermaet daar zeker voor mogen vernoemen. Ik heb het gevoel dat de Olympische Spelen een heel andere dimensie hebben gekregen sinds hij in Rio olympisch kampioen is geworden", laat Van Aert weten.

Dat is echt wel een moment geweest dat vanuit Belgisch oogpunt voor een hele ommekeer heeft gezorgd. "Voordien werd dat toch wat anders bekeken in het wielerwereldje. Nu wordt het naar waarde geschat." Maar goed ook, want de laatste jaren hebben Belgische wielrenners op de Spelen toch erg knappe prestaties geleverd.

Ook Van Aert en Evenepoel medaillewinnaars

Er was natuurlijk die olympische titel van Van Avermaet, maar Van Aert behaalde ook zelf zilver in de wegrit in Tokio. Ook de tijdrit van dit jaar zal nog lang in ons geheugen gegrift blijven.