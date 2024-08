De tactiek voor Lotte Kopecky op weg naar Olympisch goud lijkt duidelijk: "Dat moeten we doen"

Lotte Kopecky greep mede door een valpartij in de olympische tijdrit naast een medaille. Toch hoeft ze zich geen zorgen te maken over de wegrit en het omnium. De vorm is namelijk meer dan aanwezig.

Dat Kopecky zesde werd in het tijdrijden was een teleurstelling, maar ze was ook de discipline waarin er het minst een medaille werd verwacht van haar. Op de weg en in het omnium is Kopecky wel een medaillekandidaat.

"Lotte had tijdens de tijdrit constant het gevoel dat ze met overschot fietste", klonk het toen bij bondscoach Ludwig Willems in Het Laatste Nieuws. Ondertussen heeft hij in zijn kaarten laten kijken richting de wegrit dit weekend.

© photonews

Woensdag was er de verkenning van het parcours in Parijs. Voor Lotte Kopecky was dat ook een moment om even te genieten, want door het warme weer was er onder meer tijd om onderweg nog even een ijsje te eten.

Afraken van Lorena Wiebes is de boodschap

Ondertussen is de boodschap duidelijk voor Kopecky - toch als het afhangt van haar bondscoach. En dat heeft te maken met Lorena Wiebes, misschien een van de weinige rensters in Parijs die sneller zijn in een sprint dan de Belgische.

En dus moet je van Wiebes af, beseft Ludwig: "We moeten in eerste instantie wel afgeraken van de snelle en sterke Lorena Wiebes. Slagen we daarin, dan kan er heel veel.” Ook op donderdag wordt het parcours verder verkend.