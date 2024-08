Dylan Teuns kiest voor nieuwe ploeg: "Frank Vandenbroucke als motivatiebron"

Dylan Teuns werd door Israel-Premier Tech gepasseerd voor de Tour. Er wordt ondertussen stevig aan zijn mouw getrokken voor volgend seizoen. Nu is er ook officieel nieuws te melden over de hele zaak.

De ontgoocheling was groot bij Dylan Teuns (32) toen hij te horen kreeg dat hij de Tour-selectie van acht niet had gehaald bij Israel-Premier Tech. Teuns was wel nog eerste reserve voor moest iemand nog afhaken, maar dat gebeurde niet.

Alles bij elkaar lijkt de toekomst van Teuns niet meer bij Israel-Premier Tech te liggen. In augustus 2022 maakte Teuns met onmiddellijke ingang de overstap van Bahrain Victorious, maar eind dit jaar loopt zijn contract af.

Het Franse Cofidis trok stevig aan de mouw van Teuns. Bij de Franse ploeg zou Teuns de man voor de klassiekers worden door het vertrek van Axel Zingle naar Visma-Lease a Bike. En nu is de kogel door de kerk.

In navolging op Frank Vandenbroucke?

"Dylan kan op alle terreinen winnen en de klassiekers worden een van onze hoofddoelen in 2025. Onze ploeg miste een kopman voor de Vlaanse en Ardense klassiekers. We zullen nu deze koersen kunnen aanvatten met een renner die in staat is om die te winnen", aldus Cédric Vasseur in een reactie.

Teuns zelf heeft er ook zin in: "Frank Vandenbroucke was de laatste die een monument kon winnen met Cofidis. Ik wil er alles aan doen opdat we een podium in dat type koers kunnen viseren", aldus de Belgische renner. Teuns kan ook min of meer gezien worden als de vervanger van Guillaume Martin, die naar Groupama-FDJ trekt.