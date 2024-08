Mathieu van der Poel staat op zijn strepen, zijn weigering is hoogst eigenaardig: "Dat vind ik niet nuttig"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel is een man met een mening en zal dan ook op zijn strepen staan als hij ergens van overtuigd is. Dat blijkt ook uit zijn keuze om een klimmetje uit de olympische wegrit niet te verkennen.

De deelnemers aan de olympische wegrit krijgen in de finale drie keer de helling Montmartre voorgeschoteld. Als er ergens het verschil gemaakt kan worden, is het wellicht op deze plek. Het zijn net types à la Mathieu van der Poel die daar zullen willen versnellen. In een video van het AD bevestigt hij deze heuvel niet te zullen verkennen.

"Neen, klopt. Normaal gezien gingen we die wel verkennen", laat Van der Poel verstaan dat het oorspronkelijke plan er heel anders uitzag. "Ze hebben wat aanpassingen gedaan aan de verkenning: het is in groep te doen, achter de auto." Voor Van der Poel verliest een eventuele verkenning zo een groot stuk van zijn waarde.

Van der Poel verkiest ontspanning

Dan kan de Nederlandse topfavoriet zijn tijd beter gebruiken om zoveel mogelijk rust in te bouwen. "Ze hebben ons gebriefd dat we dan in een rustig tempo achter de auto moesten rijden. Dat vind ik zelf niet zo heel nuttig. Dan ben ik liever op mijn gemak in het hotel." Het wordt zo een ontspannen aanloop richting zaterdag.

Het blijft wel een merkwaardige beslissing, gezien het belang van het klimmetje in deze wedstrijd. Het zou toch handig zijn moest hij daar al eens wat prikkels voelen? "Als je aan dat rustige tempo rijd, kun je niet echt de benen voelen." Er is ook een andere manier om aan info te geraken. "Dan denk ik dat beeldmateriaal voldoende is."

Van der Poel wil tegenstanders afschudden

Met dat beeldmateriaal in zijn hoofd geprent zal Van der Poel naar de wegrit trekken, in de hoop om zijn belangrijkste tegenstanders bergop te kunnen afschudden.