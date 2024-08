Duidelijke afspraken gemaakt met Evenepoel: Van Aert spreekt hoge ambities uit voor olympische wegrit

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert pakte al brons in het tijdrijden en is ook een van de favorieten voor een medaille op de weg. Er zijn alvast goede afspraken gemaakt met Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel en Wout van Aert kunnen met vertrouwen aan de start van de olympische wegrit staan. Evenepoel pakte al de olympische titel in het tijdrijden, Van Aert pakte verrassend de bronzen medaille.

De twee kopmannen kunnen op de wegrit allebei goud pakken. Er zijn dan ook afspraken gemaakt. "Die moeten goed en flexibel zijn. Laat ons eerst hopen dat we samen in de finale geraken. We kennen elkaars kwaliteiten", zegt Van Aert bij VTM Nieuws.

Van Aert gaat volop voor gouden medaille

Van Aert kan rekenen op zijn sprint in de finale, terwijl Evenepoel zijn aanval en tijdrit heeft om het verschil te maken. "We hebben intussen genoeg kampioenschappen gereden om op elkaar ingespeeld te zijn."

Er zijn vooraf dus goede afspraken gemaakt, die vrijdagavond helemaal op punt gaan gezet worden tijdens een tactische meeting. "We zitten met vier sterke renners. Ons opzet moet zijn om samen zo ver mogelijk te raken", stelt Van Aert.

Toch is Van Aert positief over de wegrit en kijkt hij er echt naar uit. "Ik heb een goede kans op een medaille. Maar natuurlijk heb je het niet helemaal zelf in handen", besloot Van Aert nog.