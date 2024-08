Uitspraak van Mathieu van der Poel zal de Belgen opgelucht doen ademhalen

Vele ogen zullen op de Belgen richt zijn zaterdag. Mathieu van der Poel lijkt ons landje vooraf toch wat te willen ontlasten.

Het gaat dan vooral over de controle in de olympische wegrit. Het is de vraag of dat überhaupt mogelijk is met zo'n kleine teams en een totaal deelnemersveld van 90 renners, van wie er heel wat wellicht niet de finale zullen halen. Sporza heeft het besproken met Mathieu van der Poel en die kijkt er ook naar uit wat het zal geven.

"Da's een beetje vreemd. Ik heb het nog niet gedaan. Mijn vorige Spelen deed ik op de mountainbike, dat was jammer genoeg niet echt een positieve herinnering." Gelukkig kan het dan ook wel totaal niet vergeleken worden met een wegwedstrijd. "Het zal voor mij ook de eerste keer zijn. Het zal een aparte wedstrijd worden", denkt Mathieu.

Van der Poel wijst op belangrijk verschil

Hij is de man die als geen ander eendagskoersen naar zijn hand kan zetten. Hij is ook wel niet blind voor de verschillen in wedstrijden met merkenteams. "Het is niet zoals in het voorjaar dat je met je eigen ploeg kan controleren tot waar je het wilt. Dit is toch net iets anders." Waardoor het voor iedereen echt koffiedik kijken is.

Een renner als Jorgenson beweerde dat het bijna gênant zou zijn als er geen Belg wint. Is het echt aan de Belgen om de koers te controleren. "Niet alleen aan de Belgen. Ze hebben sowieso een sterke selectie, maar er zijn genoeg andere landen zoals Denemarken en Groot-Brittanië die genoeg sterke renners aan de start hebben."

Van der Poel zit met vraag over bepaalde landen

Het Belgisch kamp zal blij zijn met dat antwoord van Van der Poel. Die voegt er wel meteen een kanttekening aan toe wat die andere landen betreft. "De vraag is of ze willen controleren, natuurlijk."