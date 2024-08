Commercieel aspect rond Spelen-deelname Evenepoel frustreert Lefevere en hij sluit niet uit stappen te ondernemen

Patrick Lefevere is een koele minnaar van de Spelen. Evenepoel heeft zich dan wel tot olympisch tijdritkampioen gekroond, Lefevere heeft al laten verstaan dat hem dat meer zou kosten dan het hem oplevert.

In zijn column in Het Nieuwsblad gaat de CEO van Soudal Quick-Step dieper in op zijn relatie met de Olympische Spelen, waar hij zelf van zegt dat die dubbel is. Lefevere ontkent wel niet dat de Spelen voor de atleet het allerhoogste zijn. Hij heeft nu ook al voor de derde keer een olympische kampioen in zijn ploeg.

Alleen is zijn ploeg daar amper iets mee. Lefevere haalt de reclame van Belfius aan als voorbeeld. Het olympisch comité maakt via de Belgische bank reclame met een afbeelding van Remco in zijn trui van wereldkampioen. De publiciteit van Soudal Quick-Step wordt dan wel weggegomd. Totaal niet oké, stelt Lefevere.

Lefevere oordeelt over publiciteit

Hij wijst erop dat alle portretrechten bij zijn ploeg zitten. Als Belfius publiciteit wil maken met Remco Evenepoel in een truitje van de ploeg, is Lefevere dus van oordeel dat zij de publiciteit van de ploeg ook moeten laten staan. Hij vraagt zich luidop af of ze dat zomaar moeten laten passeren. Wie weet worden er nog stappen ondernomen.

Patrick Lefevere reist op de dag van de olympische wegrit overigens ook niet af naar Parijs, ook al is Evenepoel opnieuw één van de topfavorieten. In de stad zelf zie je de renners drie keer passeren, Lefevere voelt er weinig voor om hiervoor naar Frankrijk te gaan. Wellicht ook vanwege zijn gevoelens over het event.

Lefevere ook met veiligheid in zijn gedachten

Daarnaast kaart hij nog een ander thema aan. Hij zou zich zelf in Parijs niet zo veilig voelen, maar is wel blij dat de Spelen tot nu toe veilig zijn gebleven en hoopt dat het zo blijft.