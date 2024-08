De Cauwer countert de bondscoach: "Van Aert moet afrekenen met Van der Poel, Evenepoel kan opportunistischer zijn"

José De Cauwer is zelf bondscoach geweest. Dat houdt hem niet tegen de huidige bondscoach te counteren, nadat die laatste beweerde dat het parcours van de olympische wegrit Van Aert beter ligt dan Evenepoel.

"Dat zou ik niet durven zeggen", reageert De Cauwer op die uitspraak in Sporza Daily. "Van Aert zal moeten afrekenen met Mathieu van der Poel en Mads Pedersen terwijl Evenepoel iets opportunistischer kan zijn, met al een gouden medaille op zak. Hij kan er vol voor gaan in de laatste lokale ronde, met Van Aert die controleert."

José De Cauwer fileert de Belgische mogelijkheden ook in Paris by night. Zal het een dag worden waarop we onszelf belonen? "Daar gaan we vanuit. We dachten dat we met onze mannen in het wielrennen medailles gingen pakken. Dat hebben we gedaan. Fantastisch, de manier waarop. Komt daar nog eentje bij?"

De Cauwer verwacht rare koers

Dat is wel de verwachting. "Dat zou normaal zijn. Maar gaat dat zo zijn? Het wordt een rare koers. Ik denk lastiger dan verwacht. Gezien de afstand, de hoogtemeters, de warmte. Het is een koers van 273 kilometer in een klein peloton, waarvan de helft slechts Pro Tour waardig is. Moeilijk te controleren. Het wordt een heel abnormale koers."

"Er zijn ook altijd renners die boven zichzelf uitsteken", haalt De Cauwer aan. "Bijvoorbeeld een Skjelmose, normaal niet de beste in een eendagswedstrijd, zou er in de finale toch bij kunnen zijn." Vooral het gegeven dat heel wat sterke renners thuis zitten, vanwege de kleine selecties, is eigenlijk toch een erg jammere zaak.

Veel sterke renners niet op Spelen

"Ik heb deze week met Peter Van Den Abeele samengezeten, die is hier verantwoordelijk voor het wielrennen. Ik heb dat proberen aankaarten. Ze zitten met die quota, met het streven naar gelijkheid. Het maakt het hele circus moeilijk."