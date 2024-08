'Deze twee ex-renners zijn potentiële opvolgers voor bondscoach Sven Vanthourenhout'

Het contract van bondscoach Sven Vanthourenhout bij Belgian Cycling loopt af na de Olympische Spelen. Hij staat in de belangstelling van enkele merkenteams en dus worden er ook al opvolgers genoemd.

Het palmares van bondscoach Sven Vanthourenhout is bijzonder indrukwekkend. Hij pakte met Evenepoel goud op de wegrit van het WK in 2022, op het WK van 2023 in het tijdrijden en nu goud op de olympische tijdrit.

Daarnaast werden op EK's, WK's en Olympische Spelen nog elf medailles verzameld met Vanthourenhout als bondscoach. Op bijna elk kampioenschap sinds de Spelen van 2021 pakte België een medaille.

Dat hebben ook de merkenteams in de gaten gekregen, volgens HLN tonen UAE Team Emirates, Soudal Quick-Step, Red Bull-BORA-hansgrohe en Alpecin-Deceuninck interesse. Zij kunnen Vanthourenhout ook veel beter betalen.

Pauwels en Van Avermaet

Als Vanthourenhout geen nieuw contract tekent, dan moet er naar een opvolger gezocht worden. Volgens HLN zouden ex-renners Serge Pauwels en Greg Van Avermaet in beeld zijn voor de job van bondscoach.

Pauwels is assistent-bondscoach bij de profs en beloften en bondscoach van de junioren. Van Avermaet ging in juni mee op stage met enkele jonge renners van Belgian Cycling en had daarna een gesprek over zijn plannen. Daar zou wel niets uit gekomen zijn.