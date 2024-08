Jungels (ex-Quick-Step) is niet de enige: INEOS Grenadiers doet merkwaardige transfers in jacht op UAE en Visma

INEOS Grenadiers heeft nog steeds de aura van een topteam, maar het zijn UAE en Visma-Lease a Bike die anno 2024 de lakens uitdelen. Zal INEOS ooit nog de status hebben van weleer?

Het is natuurlijk nog altijd een topteam in het hedendaagse wielrennen, maar het staat ook buiten kijf dat enkele andere teams sterker voor de dag komen in het rondewerk. Terwijl dat toch altijd het dada was van INEOS. De poging om de kloof te dichten uit zich in het aantrekken van enkele toch wel zeer opmerkelijke namen.

Bob Jungels wordt op zijn 31ste nog naar het team gehaald. Nochtans heeft ook de Luxemburger enigszins het imago dat het beste er van af is. Zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik in dienst van Quick-Sgep is inmiddels al zes jaar geleden. Passages bij AG2R-Citroën en BORA-hansgrohe waren toch een stuk minder succesvol.

Jungels wil weer hoger niveau halen

Bij INEOS denken ze dat Jungels met zijn ervaring van waarde zal zijn. "Deze kans komt op een perfect moment", zegt de renner daar zelf over. "Ik geloof echt dat ik in deze omgeving mijn prestaties naar een hoger niveau kan tillen en tegelijkertijd mijn ervaring kan delen met de groep. Ik heb deze ploeg altijd bewonderd."

Jungels is niet de enige opvallende nieuwkomer, want INEOS Grenadiers heeft ook de komst van Victor Langelotti aangekondigd. De Monegask was tot dusver een renner van het bescheiden Burgos-BH. Hij is ook al 29, het gaat ook hier dus niet om een jong talent dat nog tot volle ontpooing moet komen. Opmerkelijk.

INEOS brengt droom in vervulling

Het spreekt voor zich dat dit voor hem een stevige stap vooruit is en dat hij daar het beste van wil maken. "Overwinningen van Bradley Wiggins, Chris Froome en Geraint Wiggins in het verleden hebben mij geïnspireerd. Ik kan amper geloven dat ik het team ga vervoegen dat me heeft doen dromen."