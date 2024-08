Mathieu van der Poel (12de) grijpt naast olympische titel: "Toen wist ik dat het moeilijk zou worden"

Mathieu van der Poel had van de Olympische Spelen in Parijs een doel gemaakt, maar het is niet gelukt voor de Nederlander. Hij werd twaalfde op bijna twee minuten van Remco Evenepoel.

Vorig jaar had Mathieu van der Poel stevig toegeslagen op WK in Glasgow en dat wilde hij dit jaar herhalen in de olympische wegrit in Parijs. De Nederlander had zich dan ook stevig voorbereid om top te zijn.

Van der Poel probeerde op de eerste beklimming van Montmartre, op zo'n 45 kilometer van de streep, de forcing te voeren. Van Aert volgde hem en alles kwam weer samen, enkele kilometers later reed Evenepoel weg. De rest is geschiedenis.

Op de voorlaatste beklimming van Montmartre probeerde Van der Poel nog eens, maar het was toen al te laat. Evenepoel had al een stevige voorsprong en Van der Poel raakte er niet meer bij. Van der Poel kwam binnen als twaalfde op bijna twee minuten.

Van der Poel over olympische kampioen Evenepoel

"Ik dacht na de eerste beklimming van Montmartre dat de koers in zijn plooi lag want we raakten weg met een heel sterke groep en hadden een mooi gat. Maar we waren toch niet weg", zei Van der Poel bij Sporza.

"Toen we werden ingelopen, versnelde Remco op het goede moment en toen wist ik al dat het heel moeilijk zou worden. Wanneer twee groepen samensmelten is het altijd een gevaarlijk moment en iedereen zat toen misschien ook op de limiet. Remco is een verdiende kampioen."