Philippe Gilbert mengt zich met uitgesproken mening in beladen en gevoelige discussie, maar krijgt weerwerk en kritiek

Philippe Gilbert heeft besloten om zich ook in de beladen discussie te mengen die de sportwereld in de ban houdt. De bokskamp tussen Imane Khelif en Angela Carini brengt heel wat teweeg.

De Algerijnse Khelif had amper 46 seconden nodig om haar gevecht tegen de Italiaanse Carini te winnen. Met de nodige commotie tot gevolg. Op het WK van 2023 werd Khelif nog uitgesloten van deelname door een te hoog testosterongehalte. Op de Olympische Spelen mag ze wel meedoen en de meningen lopen daar over uiteen.

Gilbert pleit voor eerlijkheid in vrouwensport

"Is dit de evolutie van de sport?" Het is een vraag die Philippe Gilbert zich stelt op zijn X-account. "De huidige samenleving leeft samen met transgenders, we hebben nood aan een aparte categorie voor hen! Ik heb een dochter. Als ze op een dag aan sport wil doen, wil ik dat ze op een eerlijke manier de competitie kan aangaan!"

A quand l’évolution du sport ?



La société actuelle vit avec des transgenres, il faut une catégorie pour eux!



J’ai une fille, si un jour elle veut faire du sport je veux qu’elle puisse faire des compétitions loyales ! — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) August 2, 2024

Gilbert krijgt op zijn sociale media ook wel het nodige weerwerk en kritiek op zijn verwoordingen. Verschillende mensen wijzen erop dat Khelif geen transgender is en hebben hiermee het gelijk aan hun kant. Onder andere zijn ex-collega Nacer Bouhanni reageert. "Het is een vrouw met een bovengemiddeld testosterongehalte."

Dat is inderdaad het geval. Natuurlijk kunnen twee zaken tegelijk kloppen. Khelif is geboren als vrouw, wat niet wegneemt dat in het algemeen een debat gevoerd mag worden over de fysieke integriteit en de sportieve eerlijkheid waar de vrouwensport recht op heeft. Gilbert heeft duidelijk geuit welk standpunt hij hierover inneemt.

Olympische Spelen in de ban van Khelif

Het laatste woord is hier ongetwijfeld nog niet over gezegd en wellicht zullen de prestaties van Khelif de hele Olympische Spelen blijven nazinderen.