Spelen, EK en WK als laatste kunststukje? Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft een prestigieus voorstel op zak

Sven Vathourenhout heeft met Evenepoel al de tijdrit kunnen winnen en hoopt op de Spelen ook in de wegrit op medailles. Het zou wel eens kunnen dat de bondscoach aan één van zijn laatste kunststukjes in deze functie bezig is.

Het Laatste Nieuws meldt dat Vanthourenhout riante aanbiedingen van merkenteams op zak heeft om daar in de staf aan de slag te gaan. UAE is het meest concreet. Het is geen geheim dat de ploeg uit de Emiraten over heel wat financiële middelen beschikt. Bovendien: wie wil nu niet aan de zijde van supertalent Tadej Pogacar werken?

Het is ook niet enkel UAE dat interesse heeft in Vanthourenhout. Ook Soudal Quick-Step, Red Bull-BORA-hansgrohe en Alpecin-Deceuninck zouden voor hem wel een plekje willen vrijmaken. Keuze genoeg dus. Een overstap is ook een reële optie, aangezien zijn contract bij Belgian Cycling aan het einde van dit jaar afloopt.

Vanthourenhout ligt goed in de markt

Het is ook geen toeval dat Vanthourenhout goed in de markt ligt. Nadat hij overnam in 2020, was het op de olympische tijdrit van 2021 al raak met een zilveren medaille voor Wout van Aert. Sindsdien zijn er heel wat medailles en titels voor Belgische renners bijgekomen, allemaal behaald onder de leiding van Vanthourenhout.

Elke coach is natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit onder zijn hoede en bij België heb je nu eenmaal de luxe om met mannen als Van Aert en Evenepoel samen te werken. Naast de behaalde prijzen is er echter ook lof voor de sfeer die rond de nationale ploeg steeds gecreëerd wordt. Alle renners kunnen het prima met elkaar vinden.

Evaluatie van Belgian Cycling en Vanthourenhout

Enkel na het WK van 2021 was er even wat spanning, maar dat is inmiddels al een ver verleden. Er staat sowieso een evaluatie gepland en dan zal moeten blijken of beide partijen nog met mekaar verder willen of niet.