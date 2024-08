Wout van Aert van zijn sokken geblazen in atletendorp en onthult welke wereldsterren hij nog wil ontmoeten

Voor de tijdrit zaten de Belgen nog in een apart hotel, sinds woensdagavond zijn ze verhuisd naar het atletendorp. Wout van Aert is onder de indruk.

Drie jaar geleden in Tokio zaten de renners niet in het atletendorp, nu wel. Dat had drie jaar geleden niet te maken met corona, maar wel omdat de wegrit op zo'n 200 kilometer van de Japanse hoofdstad werd gereden.

Dat is in Parijs wel anders, met in het slot drie lokale ronden nabij het Montmartre. En dus kunnen de renners toch eens ervaren hoe het leven eraan toe gaat in het atletendorp. En dat bevalt Wout van Aert blijkbaar.

Van Aert wil Biles en James ontmoeten

"Het is niet gelogen dat het een dorp is. Het is een eigen gemeenschap die goed is georganiseerd. Het is misschien een nadeel dat het wat verder stappen is en drukker is dan in een hotel, maar dat weegt nog niet door", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad.

Van Aert is vooral blij dat hij de ervaring eens kan opdoen. En dat hij ook herkend wordt in het atletendorp, was voor Van Aert een verrassing. "Ik had daar niet bij stilgestaan, maar het is tof. Blijkbaar wordt het wielrennen toch wel gevolgd."

Zelf liep hij al polsstokspringer Armand Duplantis tegen het lijf, maar Van Aert wil nog wat wereldsterren spotten. "Ik zou wel nog eens graag Simone Biles en LeBron James zien, maar ik denk dat ze zich verstoppen."