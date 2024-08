Jasper Stuyven zegt waarom dit nog specialer is: "Kurt Roose zei: één minuut, dat moest wel op Evenepoel zijn"

Ook Jasper Stuyven heeft zijn duit in het zakje gedaan bij de overwinning van Remco Evenepoel in de olympische wegrit. Weinig wielrenners laten zo hun bewondering voor de grootsheid van de Olympische Spelen merken als Stuyven.

In Paris by night genoot Stuyven er zichtbaar van om mee een stukje geschiedenis te schrijven. "Dit is een unieke belevenis. De voorbije kampioenschappen trokken we altijd met kopmannen en favorieten naar de start." Desondanks is dit voor hem daar niet mee te vergelijken. "De Olympische Spelen, dat is nog een trap hoger."

Dan moet het extra deugd doen om als team dit resultaat neer te zetten. "Heel fijn dat iedereen zijn steentje bijdraagt en dat iemand boven de rest uitsteekt." Die iemand was dus Evenepoel. "Ik weet hoe zwaar mijn eigen benen aanvoelden. Toen Remco zijn versnelling plaatste, wist ik dat het een mooie situatie voor ons ging worden."

Van Aert en Van der Poel op mekaars wiel

Wat gebeurde er nog in de achtergrond? "Er waren veel aanvallen waarbij Mads Pedersen, Wout van Aert en Mathieu van der Poel op mekaars wiel zaten. In de laatste halve ronde richting laatste keer Montmartre leek haast iedereen aan te vallen. Voor de groep waar ik in zat, was het duidelijk dat de top 10 weg was."

Heel even kon Jasper Stuyven nog communiceren met de ploeg wagen. "Toen bondscoach Sven Vanthourenhout met de wagen passeerde, gaf mecanicien Kurt Roose aan: één minuut. Dat moest wel op Remco Evenepoel zijn." Dat klopte ook en de rest is geschiedenis. Die minuut voorsprong voor Remco bleef staan.

Stuyven vindt deelname aan Spelen een eer

Stuyven zelf kwam dus niet in aanmerking voor een medaille. "Mijn rol was vooraf heel duidelijk, daar heb ik geen enkel probleem mee. Het is mooi om naar een kampioenschap te trekken met jongens die een grote kans op de overwinning hebben. Het is een eer om er bij te mogen zijn. Dit was nog een tikkeltje specialer."