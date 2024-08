Kippenvel! Belgium House onthaalt Evenepoel als een absolute held, frieten en afterparty maken het helemaal af

Remco Evenepoel is meer dan ooit de held van België. Het onthaal in het Belgium House bewijst dat. De decibels gingen de hoogte in, zijn naam werd veelvuldig gescandeerd. Kippenvel. En naar het schijnt was de afterparty de moeite.

De volledige Belgische wielerploeg zakte zaterdagavond nog af naar het Belgium House. Het zegt ook enorm veel dat de ploegmaats van Evenepoel er wilden bij zijn. Ook voor hen was er hopen appreciatie, maar uiteraard was Evenepoel de man in de schijnwerpers. Dat was duidelijk te zien op de beelden van Sporza.

Buiten stond er al een massa fans die achter hekken en linten plaatsnamen. "Remcooo, Remcooo", klonk het dan al in de straten van Parijs. De feeststemming was duidelijk compleet. Een in België gekend deuntje was al te horen: "Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!" Het is het soort onthaal waar iedereen kippenvel van zou krijgen.

Ouders Evenepoel vieren mee

Als de aanwezigen Remco te zien kregen, werd het applaus steeds massaler en gingen de decibels telkens de hoogte in. Bij die aanwezigen ook andere bekenden uit het wielerwereldje, zoals bondsvoorzitter Tom Van Damme en gewezen wielerkampioen Johan Museeuw. En natuurlijk ook de ouders van Remco Evenepoel.

Zowel Evenepoel als het volledig Belgisch team werden ten volle geëerd. Het feest kon dan helemaal losbarsten en daar zorgden Average Rob en Omdat Het Kan voor. Op beelden van HLN is dan weer te zien hoe Evenepoel en het publiek onder andere losgaan op de tonen van Freed From Desire, de bekende hit van Gala.

Pakje friet voor Remco Evenepoel

Wanneer er dan toch eens een rustig momentje was, zag Evenepoel zijn kans schoon om te genieten van een pakje friet. Smakelijk, kampioen.