Ook tweede optie Oranje niet opgewassen tegen Evenepoel: "Moest volle bak rijden tot Van der Poel weer kon gaan"

Oranje ging met Van der Poel voor een olympische titel, maar had nog een ijzer in het vuur. Evenepoel duldde finaal geen tegenstand, van wie dan ook.

Mathieu van der Poel was de kopman van Nederland, maar Dylan van Baarle trok ook wel met eigen ambities naar Parijs. Bij NOS vertelde die laatste wel genoten te hebben van de ervaring op de Spelen. "Het is superspeciaal als je start aan de Eiffeltoren. Er stonden zo veel mensen langs het parcours. Dit moet je even laten bezinken."

Vooral aan de Montmartre was het een heuse heksenketel. "Die laatste rondjes op Montmartre: ik weet niet of ik ooit nog ga meemaken dat er zo veel mensen staan. Toen Mathieu een eerste keer aanging op de Montmartre, probeerde ik op eigen tempo terug te komen op de groep. Op het tweede klimmetje brak het net voor mij."

Weinig te doen aan Evenepoel

Remco Evenepoel kraakte met zijn initiële aanval al vele tegenstanders. "Als Remco ging, kwam ik net terug. Toen wist ik dat ik volle bak moest rijden tot Mathieu weer kon gaan." Tegen Evenepoel viel niet viel te begonnen. "Neen, precies." Dat Nederland slechts over drie renners beschikte, speelde misschien ook wel een rol.

"Daan Hoole heeft supergoed werk gedaan in in het begin. Dan merk je dat je misschien net dat mannetje tekort komt om af te wisselen. Natuurlijk had ik graag tot het laatste bij Mathieu gebleven. Ik was goed, niet super. Al bij al ben ik wel tevreden. Voor Van Baarle was het ook nog maar zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Daupiné.

Ontgoocheling voor Van der Poel

Hij zal de uitkomst van de olympische wegrace dan misschien al sneller een plek kunnen geven. Voor Mathieu van der Poel zal het wel een ontgoocheling zijn.