🎥 Volgwagen was er nét op tijd: mecanicien doet verhaal over cruciale fietswissel van Evenepoel

Het olympisch goud van Remco Evenepoel in de wegrit kwam nog bijna in gevaar door een lekke band. Gelukkig was de volgwagen net op tijd bij hem.

Op 3,8 kilometer sloeg het noodlot toe voor Remco Evenepoel in de olympische wegrit. Hij reed lek op een kassei, maar kon wel snel wisselen van fiets. Evenepoel pakte het goud, met een voorsprong van meer dan een minuut.

Dat de volgwagen in de buurt zat, had echter heel wat voeten in de aarde. Bondscoach Sven Vanthourenhout en mecanicien Kurt Roose hebben veel moeten lobbyen om bij Evenepoel te raken.

Volgwagen net op tijd bij Evenepoel

"De Italiaanse vrouw die ons haar fiat moest geven was streng. We hebben drie keer moeten vragen om naar voor te rijden, zelfs toen Remco al een minuut voorsprong had, wou ze niet toegeven", zegt Roose bij HLN.

De volgwagen kreeg uiteindelijk toch de goedkeuring en kon de achtervolgers op het smalle parcours nog op één punt voorbij gaan. Net op tijd, want plots stond Evenepoel aan de kant van de weg, aan het schreeuwen om een nieuwe fiets te krijgen.

"Nog voor ik het goed en wel door had, zei Sven twee woorden: 'Kurt, fiets.' Ik wist perfect wat ik moest doen." Roose is 24 jaar mechanieker bij de ploeg van Patrick Lefevere en kon Evenepoel snel weer op gang duwen. De rest is geschiedenis.