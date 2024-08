📷 Vrouw Oumi komt met emotionele boodschap na dubbel goud én foto van piepjonge Remco en haarzelf

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel is inmiddels al twee dagen dubbel olympisch kampioen. Zijn vrouw Oumi blikte op haar sociale media terug, ook op de hele weg die ze al hebben afgelegd.

Met twee gouden medailles mochten Remco Evenepoel en zijn vrouw Oumi zaterdagavond poseren voor de Eiffeltoren. Oumi had de gouden medaille van de tijdrit meegenomen naar Parijs, voor het geval dat.

Het toont al aan dat er in de entourage van Evenepoel wel al rekening werd gehouden met nog een tweede olympische medaille. Al moet het dan nog altijd gebeuren. Evenepoel deed het, en op welke manier.

Oumi over dubbel olympisch goud Remco

Op haar sociale media blikte Oumi terug op de weg die ze al hebben afgelegd samen. "Wauw, knijp mij. Zeven jaar terug zouden kleine Remco en Oumaïma nooit geloofd hebben dat dit kon", schrijft ze op haar Instagram.

"We waren twee tieners, buren en jeugdliefdes met grote dromen, en nu beleven we die samen! Dit is je teken om nooit op te geven. Zelfs wanneer het onmogelijk voelt, zelfs als de wereld zegt dat je niet volstaat, zelfs als je jezelf haat, zelf als je de bodem bereikt."

"Sta op en toon ze tot wat je in staat bent", besloot Oumi. Ze voegde ook nog een foto toe van zeven jaar geleden, toen Evenepoel net was begonnen met koersen. Inmiddels is hij een van de beste Belgische renners ooit.