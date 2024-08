Lefevere over vertrek van Evenepoel bij Soudal Quick-Step: "Dan kunnen we praten"

Remco Evenepoel heeft met dubbel olympisch goud zijn waarde in het peloton nog wat opgetrokken. En dan zal er opnieuw aan zijn mouw getrokken worden.

Bijna iedere week wordt Remco Evenepoel in verband gebracht met een transfer. Eerst werd vooral INEOS Grenadiers genoemd, recenter is het vooral Red Bull-BORA-hansgrohe dat blijft terugkomen als nieuwe mogelijke ploeg.

Nochtans heeft Evenepoel nog een contract tot eind 2026 bij de ploeg van Patrick Lefevere. En zolang die laatste niet akkoord gaat, is een transfer ook niet aan de orde. De prijs van Lefevere voor Evenepoel is ook hoog.

Lefevere wil hoge prijs voor Evenepoel

Tot op de dag van vandaag heeft Evenepoel nog altijd geen enkel bod gekregen voor Evenepoel. "Als er morgen iemand zegt: ‘kijk, dat is zijn jaarloon, we doen dat maal twee en we doen er nog een lapke bij, dan kan ik misschien klappen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Lefevere gaat Evenepoel zeker niet voor niets laten gaan voor zijn contract over twee jaar afloopt. Ondanks de vele bonussen die Evenepoel krijgt door zijn vele sterke prestaties, heeft Lefevere nog nooit een cent te weinig betaald.

"Dus op dat gebied is het geen probleem. Gemakkelijk is dat niet. Je moet opboksen tegen grote budgetten, maar langs de andere kant zijn we overal mee. We laten ook heel veel toe", stelt Lefevere nog.