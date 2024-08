Belg triomfeert door Magnus Cort schaakmat te zetten, Uijtdebroeks geschokt door massaval en verlies meesterknecht

Na de wegritten op de Spelen is er toch weer koers. En met wat voor een afloop! Cian Uijtdebroeks zal vloeken dat zijn meesterknecht moet opgeven na een val in de Ronde van Burgos. Wel een Belgische hoogdag in de Arctic Race, met de verrassende zege van Kamiel Bonneu.

Arctic Race of Norway

Nadat Alexander Kristoff al twee keer te snel was voor een Belg, is het nu wel een Belgisch feestje geworden in Noorwegen. Deze keer was het geen massasprint, want in de finale van de lastige derde rit maakte slechts een kleine dertigtal renners nog kans op de winst. Kamiel Bonneu van Flanders-Baloise speelde het klaar met een uitval.

Onze landgenoot had bij de aankomst in Sulitjelma een paar seconden over op een groepje achtervolgers. Magnus Cort spurtte naar de tweede plaats, voor de Amerikaan Kevin Vermaerke. Cort sleepte zo wel de leiderstrui uit de brand. Zijn inspanning was hoognodig: hij telt in het klassement nu 1 seconde voorsprong op... Bonneu.

Ronde van Burgos

De tweede rit in de Ronde van Burgos werd ontsierd door een massale valpartij waarbij haast het volledige peloton tegen de vlakte ging. Grote namen als Geoghegan Hart en Caruso moesten zo de koers verlaten, Quintana werd door deze gigantische crash op grote achterstand geplaatste. Voordien was Ben Tulett al gevallen.

De Brit, die in deze rittenkoers de meesterknecht van Cian Uijtdebroeks moest worden, is uit koers gestapt. Het mantra 'de koers stopt voor niemand' werd in deze etappe wel aangehouden. Caleb Ewan bleek aan de aankomst de beste puncher: hij klopte de Spanjaarden Adria en Garcia Cortina en sloeg een dubbelslag.

Een opsteker van formaat voor Ewan, die aan een moeizaam seizoen bezig was maar nu voor de tweede keer op korte tijd weet te winnen op Spaanse bodem.