Dé inspiratie voor zijn sterke prestatie op de Spelen? Actie van Georges bij papa Wout van Aert verovert alle harten

Wout van Aert heeft op de Olympische Spelen een sterke prestatie neergezet. Dat zoontje Georges in de buurt was, heeft daar misschien ook wel iets mee te maken.

De aanwezigheid van de naasten rondom zich laten een renner nog niet rapper rijden, maar het kan wel een ongelooflijke stimulans zijn. Wout van Aert hecht er duidelijk belang aan om zijn gezin in de mate van het mogelijke dicht bij hem te hebben tijdens de koers. Zijn vrouw Sarah en zoontje Georges zijn regelmatig in de buurt.

Dat was zo in de Tour en ook bij de Olympische Spelen in Parijs. De locatie speelt natuurlijk ook een grote rol: de verplaatsing naar Frankrijk was nog wel doenbaar. De activiteiten van Wout in Parijs zitten er nu op, want de tijdrit en wegrit zijn achter de rug. Een opvallend moment met Georges is nog wel opgedoken op sociale media.

Leuk moment tussen Wout en Georges

Wout staat gebukt voorover en dat geeft zoontje Georges de kans om de Belgische driekleur te tekenen op de rechterhand van zijn papa. Na zo'n leuk moment wil je natuurlijk alles doen om je land goed te vertegenwoordigen. Dat heeft Wout gedaan, met zijn derde plek in de tijdrit en zijn counters op VDP in de wegrit.

This is so cute 🥰

Georges "painting" the Belgian flag on the hands of daddy @WoutvanAert pic.twitter.com/63mvdUoWqH — Elly (@WielerfanRTM) August 3, 2024

Het bijzondere moment tussen vader en zoon laat de wielerfans niet onberoerd. "Dit is zo schattig", schrijft Elly op X. Iets wat ook anderen nog bevestigen, onder andere Anja is diezelfde mening toegedaan. "Ja echt hoor", bevestigt Elly nog een keertje. "Dit is zo leuk om te zien". De familieman Van Aert heeft weer punten gescoord.

Van Aert nu naar de Vuelta

De volgende bestemming is Spanje, aangezien Wout van Aert gaat meedoen aan de Vuelta. Benieuwd of we Sarah en Georges daar ook opnieuw zien langs de kant van de weg.