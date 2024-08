Johan Bruyneel spreekt zeer duidelijk over Remco Evenepoel: "What the hell?!"

Remco Evenepoel is nu ook tweevoudig Olympisch kampioen. En dus aan complimenten voor de sterke Belg geen gebrek. Ook Johan Bruyneel liet zich uit over de manier van koersen en het palmares van de Belg.

Johan Bruyneel was duidelijk in The Move, de podcast met onder meer Lance Armstrong: "Ja, het peloton was klein op de Olympische Spelen. Maar 273 kilometer en 2800 hoogtemeters, dat kunnen toch maar tien-vijftien renners."

"De sterke renners die uit de Tour de France kwamen, waren in het voordeel. Er is nog nooit een winnaar niet uit de Tour gekomen. Evenepoel was slim genoeg om het teamspel te spelen toen van der Poel en van Aert vertrokken."

© photonews

"Hij is enorm sterk, maar zijn aerodynamica is ook geweldig. Madouas leek bijzonder groot in vergelijking met Evenepoel, maar de Fransman is ook vrij klein", aldus Johan Bruyneel. Die vervolgens het indrukwekkende palmares ging opsommen.

En wat nu?

"Remco is nu Belgisch kampioen op de weg en in de tijdrit, Europees kampioen op de weg en in de tijdrit, wereldkampioen op de weg en in de tijdrit en nu op de Olympische Spelen ook de dubbel. What the hell, wat kan je nog meer doen?"

"Evenepoel is nog altijd maar 24 jaar. Wat kan hij nog meer doen?" Waarop Lance Armstrong meteen riposteerde: "Hij kan de Tour de France nog een keer proberen te winnen, dat heeft hij nog niet gedaan natuurlijk."