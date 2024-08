Kopecky zadelt in België bekende renster die sowieso al met Lotte in haar hoofd zat op met zware kater: "Het is pijnlijk"

Lotte Kopecky groeit steeds meer uit tot het type figuur dat in het hoofd van anderen gaat kruipen. In België zijn we wel vertrouwd met één van haar tegenstandsters in de afgelopen wegrit op de Spelen, Kata Blanka Vas.

Lotte Kopecky slaakte een zucht van opluchting dat ze na die zenuwslopende sprint tegen Vos en Vas toch een olympische medaille beet had. Het ging ten koste van Vas, die op de ondankbare vierde plek eindigde. "Het was zo nipt. Het is pijnlijk. Opnieuw een vierde plaats", reageert die laatste bij Cyclingnews.

De nog altijd maar 22-jarige Vas verwijst zo naar haar vierde plek op het WK op de weg in Leuven, in 2021. "Ik denk dat ik blij moet zijn, want ik zat in de finale. Het was een boeiende koers, ik reed de hele tijd vooraan. Ik heb nog altijd vele jaren voor mij om beter te worden. Ik ben nog altijd jong, het is dus zeker een motivatie voor de toekomst."

Eerste podum in België achter Vos

De Hongaarse heeft ondertussen ook naam gemaakt op de weg, maar we hebben haar in België leren kennen als veldrijdster. "Ik herinner mij mijn eerste podium in een veldrit in België. Ik was tweede achter Marianne Vos. Het speelde in mijn hoofd dat ik op de Olympische Spelen iets soortgelijks kon doen."

Vos is iemand met een enorme status in het vrouwenwielrennen en dat is goed te horen in de commentaren van Vas. "In het veldrijden strijden we vaak tegen mekaar en ik had hier hetzelfde gevoel. Het is zo speciaal om samen met haar te rijden. Het zat in mijn hoofd om bijvoorbeeld de wielen van Marianne en Lotte te volgen. Dat was mijn doel."

Ervaring moet lonen voor Vas

De nummer 4 uit de olympische wegrace probeert naar het grote plaatje te kijken, ondanks haar diepe ontgoocheling. "Ik moet dus blij zijn dat ik hen kon volgen, want het was een zware koers. Ik moet enkel meer ervaring opdoen."