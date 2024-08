Trekt Van der Poel zijn regenboogtrui nog aan? Veel twijfel over de wereldkampioen

Zien we Mathieu van der Poel nog veel in de regenboogtrui? De Nederlander heeft namelijk niet veel wedstrijden meer op zijn programma staan.

Mathieu van der Poel had zijn zinnen gezet op de olympische wegrit in Parijs, maar moest tevreden zijn met de twaalfde plaats. De wereldkampioen werd gecounterd door Van Aert en had geen antwoord op de aanval van Evenepoel.

Komende zondag komt Van der Poel in actie in de Profwielerronde van Etten-Leur, een criterium in Nederland. Daar kwam de Nederlander vorig jaar ook in actie, toen zijn eerste wedstrijd in zijn regenboogtrui.

De vraag is echter of we Van der Poel nog veel in actie gaan zien in zijn regenboogtrui. In de twaalf maanden die Van der Poel wereldkampioen was, reed hij 32 koersdagen in zijn regenboogtrui. Heeft hij al zijn laatste wedstrijd in de regenboogtrui gereden?

Rijdt Van der Poel nog de Vuelta?

Voorlopig staat er met het WK in Zürich maar één koers op het programma van Van der Poel, waar hij uiteraard in het Nederlandse shirt zal rijden. Er was tijdens de Tour sprake van een deelname aan de Vuelta.

"De Vuelta a España was ook nog altijd een mogelijkheid", zei Van der Poel toen bij Wielerflits. De beslissing zou na de Spelen genomen worden, maar nieuws is er nog altijd niet. De Vuelta begint op 17 augustus in Lissabon.