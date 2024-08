Van Aert bleef tegen zijn zin nog wat langer in Parijs, daarna opnieuw aan de bak met Bakelants

Wout van Aert werd in de olympische wegrit 37ste door een val in het slot. Hij bleef echter nog een dagje hangen in Parijs.

Tijdens de olympische wegrit plakte Wout van Aert aan het wiel van Mathieu van der Poel. Op de eerste beklimming van Montmartre counterde Van Aert de Nederlander, even later versnelde Evenepoel. Van Aert deed daarna nog mee voor de ereplaatsen, maar viel nog in het slot en moest tevreden zijn met de 37ste plaats. Met een bronzen medaille van de tijdrit op zak kon Van Aert dat echter makkelijk relativeren. Van Aert ging shoppen in Parijs, daarna opnieuw trainen Na de wegrit vertrok Van Aert niet onmiddellijk naar huis, hij bleef met zijn gezin nog een dagje in Parijs. Dat blijkt uit zijn Strava, want Van Aert registreerde een wandeling in de buurt van de Champs-Élysées. "In Parijs zijn de winkels open op zondag", schreef Van Aert er wat sarcastisch bij. Zijn vrouw Sarah profiteerde er wellicht van om in Parijs nog eens te shoppen. Daarna keerde Van Aert wel terug naar huis. Dinsdag ging Van Aert opnieuw zo'n 110 kilometer trainen met Jan Bakelants, waarbij hij twee keer lek reed. Woensdag trainde Van Aert met Bakelants al 190 kilometer, want op 17 augustus staat hij aan de start van de Vuelta.