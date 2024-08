Julie De Wilde doet boekje open over haar moeilijke revalidatie: "Was niets waard"

Julie De Wilde (21) maakt in de Tour de France Femmes haar comeback in het peloton. De Belgische heeft lang gesukkeld met een blessure.

Dit voorjaar kon Julie De Wilde niet echt overtuigen, een tiende plaats in Dwars door Vlaanderen was haar beste resultaat. Op 19 mei liep het mis voor De Wilde, want in de Antwerp Port Epic kwam ze zwaar ten val.

De Wilde liep daarbij een sleutelbeenbreuk, gekneusde ribben, een geschaafde rechterzijde en een hersenschudding op en heeft sindsdien geen koers meer gereden. Het was dan ook een zware revalidatie voor De Wilde.

De Wilde over revalidatie na zware val

Vooral de hersenschudding heeft haar toch lang parten gespeeld. "Ik werd er moedeloos van", zegt De Wilde bij Het Nieuwsblad. De eerste twee weken na haar revalidatie bestond bijna de volledige dag van De Wilde uit slapen.

"Toen ik nadien groen licht kreeg om te beginnen trainen, was het allemaal nog niet oké. Ik begon met rustig fietsen, maar na een training moest ik opnieuw twee uur slapen. Ik was niets waard. Ik heb niet de plezantste weken achter de rug."

De Wilde heeft wel een goede stage kunnen afwerken en en staat maandag in Rotterdam aan de start van de Tour de France Femmes. Het wordt alleen afwachten of De Wilde meteen een rol kan spelen na bijna drie maanden zonder competitie.