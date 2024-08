Lotte Kopecky onthult wat ze na de Olympische Spelen zal doen

Zondag rijdt Lotte Kopecky het omnium op de Olympische Spelen. Daar maakt ze opnieuw kans op een medaille.

Drie jaar geleden in Tokio moest Kopecky opgeven in het omnium door een val, nu is ze een van de topfavorietes voor goud. Op het WK eind vorig jaar pakte Kopecky nog brons op het omnium. Een medaille kan dus.

Wat Kopecky daarna zal doen, is nog niet duidelijk. De Tour de France Femmes, die maandag van start gaat in Rotterdam, zal Kopecky dit jaar niet rijden. "Nee, nee. Daar heb ik nu even niks te zoeken", zegt ze bij HLN.

WK in Zürich

Een programma voor dit najaar is er dan ook nog niet voor Kopecky. Eind volgende week zal de knoop wel doorgehakt worden. "Afhankelijk van waar mijn hoofd naar staat. Ik zal uit een heel lange competitieperiode komen."

Het WK eind september in Zwitserland is natuurlijk een doel voor Kopecky, maar ze wil ook even rusten en herstellen na de Spelen. "Na de Spelen gaat de riem er sowieso voor onbepaalde tijd af."

Of we Kopecky dus nog veel gaan zien in haar regenboogtrui voor het WK in Zürich is dus nog niet duidelijk. Al zal ze voor dat WK wellicht wel nog enkele wedstrijden als voorbereiding rijden.