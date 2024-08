Stevige opsteker voor Wout van Aert: "Was een heel belangrijk moment"

Wout van Aert kan terugblikken op slaagde Olympische Spelen. Hij pakte brons in de tijdrit, maar maakte ook indruk in de wegrit.

Na zilver in de wegrit in Tokio pakte Wout van Aert in Parijs brons in het tijdrijden op de Spelen. Met zijn vol voorwiel hield Van Aert met amper twee seconden de Brit Joshua Tarling af voor de bronzen medaille.

In de wegrit kleefde Van Aert aan het voorwiel van Mathieu van der Poel bij zijn aanvallen. Een mooie ereplaats zat er niet meer in, want Van Aert viel in de slotfase nog en moest vrede nemen met de 37ste plaats.

Van Aert kon Van der Poel counteren

Toch denkt Nathan Van Hooydonck dat Van Aert een goed gevoel kan overhouden aan de Spelen. "Hij is vooral blij dat hij weer op zijn niveau kan presteren", zegt Van Hooydonck bij de podcast Derailleur.

"Van der Poel had naar de Spelen toegewerkt en was heel goed. Het feit dat Wout zijn aanval kon counteren, wat heel belangrijk moment was volgens mij, moet hem ook wel heel veel zelfvertrouwen geven", stelt Van Hooydonck.

De bronzen medaille in het tijdrijden toonde aan dat Van Aert wel degelijk in orde is. In de Vuelta hoopt Van Aert te oogsten met zijn vorm, want door de beperkte kansen voor de sprinters is Van Aert een van de snelste mannen aan de start.