πŸŽ₯ Ook Georges van Aert wilde zijn papa zien winnen in de Tour: "De waarheid komt uit de kindermond"

Wout van Aert slaagde er in de Tour de France niet niet in om een etappe te winnen. Ook zoontje Georges had verwacht dat die etappezege er wel zou komen.

Door zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen stond Wout van Aert met veel twijfels aan de start van de Tour. Naar eigen zeggen begon Van Aert met "zijn slechtste vorm ooit" aan de Tour. Toch was het bijna meteen prijs. In de eerste rit kon Van Aert goed volgen en sprintte hij meteen naar de derde plaats. Als Frank van den Broek en Romain Bardet niet voor het peloton waren uitgebleven, had Van Aert meteen een ritzege en de gele trui gepakt. Ontwapenende Georges van Aert "Het betekende mijn terugkeer op het hoogste niveau", zegt Van Aert in de Tour-documentaire van Visma-Lease a Bike. Daarna ging het wel minder voor Van Aert, dat zag ook zijn zoontje Georges. "Papa was vandaag te moe om te winnen", zei Georges na de vijfde etappe. "De waarheid komt uit de kindermond", lacht Van Aert. Hij besliste zelf om niet mee te sprinten door "benen van beton" en onvoldoende vertrouwen. In de elfde etappe ging Van Aert stevig tegen de grond in de afdaling richting de voet van de Col de Néronne. Van Aert belde na de rit met zijn gezin, maar Georges had een vraag. "Ga je nog winnen papa?", vroeg hij. "Papa was uitgeschoven en heeft zich pijn gedaan, maar alles is in orde", antwoordde Van Aert.