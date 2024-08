🎥 Van Aert en Vingegaard houden het niet droog bij emotionele boodschap Van Hooydonck

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma-Lease a Bike heeft zijn documentaire over de Tour de France gelanceerd. Met een emotioneel moment met Nathan Van Hooydonck, Jonas Vingegaard en Wout van Aert.

Nathan Van Hooydonck was in de twee Tourzeges van Jonas Vingegaard een belangrijke schakel, maar kon de Deen dit jaar niet meer bijstaan in zijn jacht op een derde eindzege. Van Hooydonck moest door hartproblemen zijn fiets aan de haak hangen.

Toch is Van Hooydonck nog altijd heel dicht betrokken bij de ploeg en bezocht hij Wout van Aert en Jonas Vingegaard na hun zware valpartijen. Tijdens de voorbereiding op de Tour had hij dan ook een emotionele boodschap voor Van Aert en Vingegaard.

"Ik ben al een halfuur aan het proberen een videoboodschap te maken voor jullie, maar het lukt me niet zonder te huilen. Daarom is het een audiobericht geworden. Ik ben enorm trots op jullie dat jullie hebben teruggevochten na die tegenslagen."

"Aan Wout en Jonas: toen ik jullie zag huilen aan de kant van de weg, wilde ik met jullie ruilen. Ik wilde jullie blessures overnemen als dat mogelijk was geweest", zegt Van Hooydonck. Van Aert en Vingegaard konden hun tranen ook niet bedwingen.

"Ik heb het er nog steeds moeilijk mee dat ik ben moeten stoppen, maar als ik jullie (Van Aert en Vingegaard, nvdr.) opnieuw de fiets zie, geeft me dat zoveel energie", besluit Van Hooydonck nog.

