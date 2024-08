Bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike doen ze een uitspraak die Wout van Aert enorm graag zal horen

Als Wout van Aert verneemt hoe zijn ploeg Visma-Lease a Bike het ziet, zal hij dat graag aanhoren. In de Vuelta zal hij in principe vaak zijn eigen kans mogen gaan.

Het is ook om ritten te winnen dat hij naar de Vuelta trekt. Zo vanzelfsprekend is dat allemaal niet, want in een grote ronde heeft Visma Lease-a Bike altijd wel een kanshebber op de eindzege. Dat is deze keer niet anders. Het is dus telkens de vraag in hoeverre Van Aert kansen krijgt en in welke mate hij moet werken voor een GC-man.

"Sepp Kuss is de uittredende kampioen, maar niet de topfavoriet om deze Vuelta te winnen", is ploegleider Grischa Niermann duidelijk bij Sporza. "Dat betekent dat Wout zich niet in elke bergrit zal moeten opofferen." In principe moet Van Aert dus al zijn krachten kunnen aanwenden in de ritten die hem het beste liggen.

Rol Van Aert anders dan in de Tour

In de voorbije Tour was de rol van Van Aert al anders dan in eerdere edities. Hij zal in de Vuelta wellicht nog wat minder werk moeten opknappen. "In de Tour waren er maar 2,5 favorieten en wij hadden er daar met Jonas Vingegaard 1 van. In de Vuelta zijn er 6 of 7 teams die de eindzege kunnen pakken", duidt Niermann het verschil.

"Wij zullen in Spanje dus niet elke bergrit van kilometerpaal 0 hoeven te controleren, waardoor Wout een andere rol krijgt dan in de Tour." Kortom: als Visma-Lease a Bike dan toch eens verantwoordelijkheid moet nemen in de koers, kan die veel beter verdeeld worden over al zijn renners. Het is niet enkel naar WVA kijken.

Van Aert gaat Vuelta uitrijden

Is het ook een optie dat die laatste vroegtijdig uit de Vuelta stapt, met het oog op het WK? "Dat overwegen we niet. Want die laatste tijdrit in Madrid is ook op zijn lijf geschreven."