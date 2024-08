Het (enige?) resterende zwakke punt van Remco Evenepoel onthuld: "Dan is er helemaal niets meer aan te doen"

Remco Evenepoel is zo als een gek tekeer gegaan op de Spelen dat er niets aan te doen was. Hij lijkt te zijn uitgegroeid tot een complete topper, maar zelfs bij Evenepoel is er nog een zwak punt.

Serge Pauwels heeft dat minpunt blootgelegd in de podcast Derailleur. "Als hij al een zwak punt heeft, is het het puur technische. Stel u voor dat hij daar nog in verbetert. Ik had het er met Greg Van Avermaet over: stel u voor dat hij ook nog eens zo technisch was als Alaphilippe, bijvoorbeeld. Dan is er helemaal niets meer aan te doen."

De assistent-bondscoach kent Evenepoel goed, want hij heeft voor de nationale ploeg nu toch al vaak met hem samengewerkt. Kan Remco in dat technisch werk nog progressie maken? "Ik denk dat wel, maar het zal in afdalingen toch een werkpuntje blijven. Hij gaat niet diegene zijn die de rest onder druk gaat zetten in de afdaling."

Van Hooydonck wijst op belang afdalingen

Dat hoeft volgens Pauwels ook niet, maar Nathan Van Hooydonck wil het belang van dalerskunsten toch niet onderschatten. "In de Tour of de Giro kun je zo wel een klassement verliezen, natuurlijk. Hij moet niemand onder druk kunnen zetten in een afdaling, maar hij moet wel kunnen volgen. In de afdaling van de Galibier werd hij gelost."

Het liep toen nog wel goed af. "Op het laatste rechte stuk komt hij nog terug, omdat hij zo hard kan rijden. Als je niet gelost wordt, kun je tijd goedmaken op Pogacar." Aangezien die laatste zelf fenomenaal sterk klimt, zal het voor Evenepoel elke kans grijpen zijn op tijdwinst in de Tour, als hij ooit Pogacar wil kunnen kloppen.

Pauwels ziet vooral risico in een Giro

"Behalve op de Galibier is er weinig druk geweest in een afdaling", stelt Serge Pauwels vast over de Tour de France van dit jaar. "In de Giro kan dat wel eens gebeuren en dan kun je ook een minuut verliezen."