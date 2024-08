Maakte dit het grote verschil voor bronzen Van den Bossche? "Heb ik hard aan gewerkt"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Fabio Van den Bossche bezorgde België zijn zesde medaille op de Olympische Spelen met brons in het omnium. De Belg denkt vooral aan zijn voorbereiding.

Na drie onderdelen stond Fabio Van den Bossche aan de leiding in het omnium, in de puntenkoers waren tweevoudig wereldkampioen Thomas en huidig wereldkampioen Leitao. Het werd dus brons voor Van den Bossche.

De 23-jarige Belg pakte begin dit jaar nog zilver op het EK in het omnium, maar was op de Spelen toch een outsider voor een medaille. Op een WK had Van den Bossche bijvoorbeeld nog nooit een medaille gepakt.

Giro was belangrijk voor Van den Bossche

Dat het op de Spelen nu wel lukte, wijt Van den Bossche aan zijn voorbereiding. "Ik kwam hier in grote conditie toe", zegt Van den Bossche bij Het Nieuwsblad. "Ik werkte ook hard op mijn zwakste punt. Dat was de snelheid."

Vroeger kon Van den Bossche niet versnellen zoals hij dat nu wel deed in de temporace die hij won. Zijn motor was ook vroeger dan voorheen, waardoor hij kon blijven gaan. En daar speelt de weg een grote rol in.

"Door de Giro (zijn eerste grote ronde, nvdr.) was ik zeker dat ik op dat vlak geen problemen zou hebben. Ik had na Italië het gevoel dat ik méér aankon, maar ik had niet de snelheid om het verschil te maken. En nu ging dat wel."