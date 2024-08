Maxim Van Gils wil scoren bij rentree in San Sebastian, maar uit ook nog stevig zijn twijfels

Maxim Van Gils maakt in de Clasica San Sebastian zijn rentree in het peloton. De Belg van Lotto Dstny moest de Tour verlaten na een positieve coronatest.

Van Gils kwam op 16 juli niet meer aan de start van de 16de etappe in de Tour door een positieve coronatest. Sindsdien reed hij geen wedstrijden meer, zaterdag wil bij zijn derde deelname aan de Clasica San Sebastian opnieuw scoren.

In 2021 werd Van Gils bij zijn debuut meteen twaalfde, in 2022 reed hij de wedstrijd niet uit. "Ik hoop dus dat mijn derde keer opnieuw een goede keer is", lacht Maxim Van Gils. "Het is wat koffiedik kijken evenwel."

San Sebastian ligt Van Gils

"Nadat ik de Tour de France moest verlaten met een covidbesmetting, lag ik toch drie dagen ziek in bed. Ik ben een kleine week van de fiets geweest." Maar San Sebastian ligt Van Gils wel goed.

"De slotklim ligt me. Het jaar dat ik twaalfde werd, zat ik daar nog goed mee. Heb ik goede benen, dan kan ik misschien wel iets moois doen", zegt Van Gils. Hij eindigde dit jaar in elf eendagswedstrijden acht keer in de top vijf.

Naast Van Gils brengt Lotto Dstny ook Andreas Kron, Sylvain Moniquet, Lennert Van Eetvelt, Henri Vandenabeele, Johannes Adamietz en Logan Currie aan de start van de Clasica San Sebastian.