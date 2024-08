Nathan Van Hooydonck begrijpt niets van experiment UCI: "Slaat gewoon nergens op"

De UCI test tijdens de Ronde van Burgos het beperken van de oortjes. Nathan Van Hooydonck zorgt dat echter niet voor meer veiligheid tijdens de wedstrijden.

Op kampioenschappen zoals het EK en WK en recentelijk op de Olympische Spelen zijn oortjes altijd verboden, maar tijdens de Ronde van Burgos experimenteert de UCI met een beperking op het gebruik van de oortjes.

Zo mochten de renners tijdens één rit geen gebruik maken van de oortjes, in de laatste rit is het gebruik slechts voor twee renners per ploeg toegestaan. Een soortgelijke test die ook in de Ronde van Polen zal plaatsvinden.

Volgens de UCI zorgen de oortjes er namelijk voor dat er te veel druk wordt gelegd bij de renners vanuit de volgwagens. Renner zijn echter goed gebriefd voor de ritten, dus de vraag is maar of het veel verschil zal maken.

Van Hooydonck over afschaffen van oortjes

Nathan Van Hooydonck is tegenstander van het beperken van de oortjes. "Als je aan één of twee renners een oortje geeft, kan je het beter aan alle renners geven. En de ploegen zullen ze toch aan de kopmannen geven", zegt hij bij Derailleur.

"Als de oortjes verbiedt in de Ronde van Vlaanderen, kan je niet verwachten dat renners plots fluitend naar de Oude Kwaremont gaan rijden. Dan blijft de druk naar voren even groot. Iedereen weet waar de gevaarlijke punten zijn in de klassiekers."

"Ik vind het nergens op slaan. Er kunnen nog veel dingen gebeuren om de veiligheid te verhogen. De oortjes zijn gemakkelijk, want dat kost de organisaties en de UCI niets. Maar als er een euro moet uitgegeven worden, dan is het plots moeilijker."