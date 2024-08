Van Aert staat voor grootse uitdaging om tegenstander van formaat te kloppen: "Het was de expliciete wens van Wout"

Wout van Aert zit niet stil, of toch niet al te lang. Een volgende grootse uitdaging loert al om de hoek en zo wil Van Aert het ook.

Van Aert gaat in de Vuelta jagen op ritoverwinningen. "Zijn drang om te winnen is heel groot. De koersen volgen elkaar deze zomer natuurlijk snel op voor Wout. Maar dat was zo besproken en gepland. Het was de expliciete wens van Wout om na de Tour de Vuelta te rijden", legt ploegleider Grischa Niermann uit bij Sporza.

De Vuelta stond sowieso altijd op zijn programma. De verwachting was dit zijn tweede grote ronde van het jaar ging zijn, na de Giro. "Wout wou graag eens iets anders proberen en staat open voor nieuwe uitdagingen. Maar door zijn val in Dwars door Vlaanderen is het een beetje anders uitgedraaid en moest hij de Giro schrappen."

Zelfs meer dan vijf kansen voor Van Aert

"We zien heel wat kansen voor Wout om te scoren. In het ideale geval zelfs meer dan 5", blikt Niermann hoopvol vooruit. De openingstrijdrit in Portugal staat met rood aangekruist. Na zijn derde plaats in de olympische tijdrit groeit de hoop dat Van Aert zich in de Vuelta in het werk tegen de klok weer zal onderscheiden.

"Al staat ook een zekere Joshua Tarling op de voorlopige startlijst. Hij is voor die tijdrit misschien nog een grotere favoriet dan Wout", stipt Niermann terecht aan. Zonder pech was Tarling in de olympische tijdrit zeker voor Van Aert geëndigd en had de Brit misschien zelfs nog meegespeeld voor goud. Gelukkig zijn er nog opties.

Van Aert kan ook mikken op de vlucht

"Daarnaast zullen we Wout ook uitspelen in massasprints en sprints van een selectere groep. Hij zal daarvoor enkele sterke mannen mee in steun krijgen. Wout kan vanuit de vlucht ook ritten winnen. Dat heeft hij al bewezen in de Tour."