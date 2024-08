Zijn pa ziet iets uitzonderlijker dan prestatie Remco en na vreugde ook het verdriet: familie Evenepoel-Rayane in rouw

Ze beleven allerlei emoties bij de familie Evenepoel. Er waren de mooie momenten die Remco ervaarde in Parijs, maar de kwetsbaarheid van het leven slaat ook toe. De opa van Oumi is overleden.

Sporza heeft het overlijden van de grootvader van Oumi Rayane, de echtgenote van Remco Evenepoel, vernomen op de R.EV Ride. Het zal voor Oumi zeker een grote steun geweest zijn dat ze na de olympische wegrit een weekje weg kon gaan met haar man. Samen hebben ze met dit triestige nieuws kunnen omgaan.

Vandaag was er voor Evenepoel zelf dan weer heel wat belangstelling op zijn fanride. "We merken dat de fans hem willen zien. Zeker na die twee gouden medailles. Dat is uitzonderlijk. Ik denk dat Nafi hetzelfde zal te wachten staan, wat zij doet, is nog meer uitzonderlijk", schat vader Patrick Evenepoel Thiam nog een stukje hoger in.

Patrick Evenepoel voelt het respect

Het is natuurlijk moeilijk met mekaar te vergelijken. In de eerste plaats moeten we genieten van alle schitterende sportprestaties die de Belgen leveren op de Olympische Spelen. Patrick Evenepoel merkt ook het respect hiervoor. Ook bij de atleten onderling. "Wat mij opvalt, is dat alle sporters respect hebben voor elkaar."

De olympische gedachte is helemaal doorgedrongen bij Team Belgium. Evenepoel senior ziet een grote eenheid bij de Belgische delegatie. "Dat is die olympische sfeer, vind ik. Dat merk je in de interviews en uitspraken. Ze kijken allemaal naar elkaar op. Dat maakt dat België zo sterk staat." Dat is ook te merken aan de medailleoogst.

Team Belgium op dreef na medailles Evenepoel

Die begint aanzienlijk te worden. Evenepoel zorgde lange tijd voor de enige gouden medailles, maar ondertussen zit België toch al aan tien medailles in totaal. Dat is niet meer ver verwijderd van het vooraf voorspelde aantal van twaalf medailles.