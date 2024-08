Belgium House stelt ondanks viering rond Remco Evenepoel de spontane en enthousiaste fans zwaar teleur

Het Belgium House barstte uit zijn voegen bij de viering rond Remco Evenepoel. Het lijkt dus een succes, maar dat is maar schijn. Verschillende fans doen hun beklag.

Dat heeft onder meer met de kostprijs te maken. Een basisticket voor het Belgium House kost 21 euro, een avondticket 31 euro. Daar zit één consumptie inbegrepen. Om de Belgische medaillewinnaars mee te vieren betaal je 97,50 euro. Voor die prijs kun je ook de optredens in de Arena bijwonen, maar dat is al een aardig bedrag.

Maxim vertelt aan Gazet van Antwerpen dat het ook op de dag van de viering rond Remco Evenepoel voor hem tegenviel. Hij wilde de sfeer gaan opsnuiven, maar beneden in de bar was die er amper. Op het moment dat het feestje boven begon, liep alles daar leeg. Even geduld tonen, denk je dan. Ook dat heeft niet geholpen.

Geen Evenepoel gezien

Er was Maxim verteld dat Evenepoel ook nog even in de bar zou passeren, maar daar hebben ze hem niet meer gezien. Nog voor 22u is Maxim Rymenants dan maar opnieuw vertrokken. Voorts was er immers nog maar weinig volk in dat gedeelte van het Belgium House te bespeuren. Zo is de fun er al snel van af, natuurlijk.

Het is niet de enige negatieve commentaar die rond het Belgium House. Eerder had ook een zekere Rik al zijn onvrede betuigd tegenover VRT NWS. "Wij waren met vier en hebben bijna 100 euro per persoon inkom betaald voor uiteindelijk een ontgoochelende avond", vindt ook hij dat hij veel moest betalen voor wat hij kreeg.

Dure prijzen in het Belgium House

"Er was eigenlijk gênant weinig volk", doet Tim dan weer zijn verhaal. "Er viel weinig te beleven. Op de verschillende schermen werd ook dezelfde sport getoond. Ik heb dan op mijn gsm naar een andere wedstrijd gekeken die ik wou volgen. Bovendien was ook het eten en drinken heel duur. Voor een pintje betaal je 6 euro."