Haantjesgedrag bij haar ploeg aan de kaak gesteld, teamgenote Kopecky moet het ontgelden: "Een Calimero-complex"

Het is slechts schijn dat het bij de ploeg van Lotte Kopecky altijd snor zit. Er valt haantjesgedrag vast te stellen volgens Roxane Knetemann, ook al is het dan een vrouwenploeg.

De sterkte van SD Worx-Protime is dat het de laatste jaren verschillende sterke kopvrouwen kan uitspelen. Dat heeft een tijd prima geduurd, maar het moment is nu toch bijna aangebroken dat één van die vrouwen de ploeg vaarwel zegt. Demi Vollering gaat weg aan het einde van 2024. Haar volgende ploeg is nog niet bekend.

"Vollering heeft weleens door laten schemeren in een interview dat ze graag wil dat er ook eens voor haar wordt gereden. Maar het hele punt is dat Vollering moet leren wat tactischer te gaan rijden. Kopecky kan een overtalsituaties als de beste uitspelen", analyseert Roxane Knetemann deze hele zaak bij WielerRevue.

Kopecky haalt meestal voordeel

"Als je een ploeg wil hebben die helemaal voor jou rijdt, moet Demi inderdaad gewoon weggaan. Ze is een supergoede renster die het liefste wil worden afgezet bij een bepaald punt. Kopecky zorgt vaak dat ze al weg is, waardoor Vollering vervolgens de benen moet stilhouden." Kopecky haalt dus het vaakst voordeel uit haar sterke ploeg.

Daarnaast zijn er ook bepaalde grote afspraken geweest, zoals het WK in Glasgow vorig jaar, waar Kopecky gewoon de beste was. "Dat parkoers in Glasgow was wel veel meer op het lijf van Kopecky geschreven. Maar ook daar liet Vollering op tactisch vlak zoveel steken vallen. Dat is echt haar achilleshiel", is Knetemann kritisch.

Niet slecht dat Vollering weggaat

"Ik vind dat Vollering zichzelf een beetje een Calimero-complex aanpraat. ‘Ik ben klein, zij zijn groot’. Het zijn allemaal winnaars met een bepaald ego en haantjesgedrag. Het is voor het wielrennen helemaal niet slecht als één van de drie bij de ploeg weggaat", besluit de ex-wielrenster.