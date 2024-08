Allen daarheen: Remco Evenepoel onthult zijn enige wedstrijd in België in 2024

Remco Evenepoel is aan een uitstekend seizoen bezig met onder meer zijn derde plaats in de Tour en zijn dubbele olympische titel. Koersen in België deed Evenepoel verrassend genoeg nog niet.

Het seizoen begon voor Remco Evenepoel in Portugal met de Figueira Champions Classic en de Ronde van de Algarve. Daarna reed hij Parijs-Nice, de Ronde van het Baskenland, de Dauphiné, Tour en de Spelen. Opvallend genoeg is dus daar geen wedstrijd in België bij. Door zijn val in het Baskenland moest Evenepoel de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik missen, voor het BK op de weg haakte Evenepoel ziek af. Evenepoel start op EK tijdrijden Evenepoel heeft dus wel enkele excuses, maar wil dat nog goedmaken. "Ik ga het EK tijdrijden (11 september) in Limburg rijden, mijn enige wedstrijd in België dit jaar. Daar wil ik graag bij zijn en dat wordt hopelijk een mooie dag." Vijf jaar geleden won Evenepoel als 19-jarige het EK tijdrijden al eens, maar zijn status is ondertussen stevig veranderd. Evenepoel trekt als huidig olympisch en wereldkampioen naar het EK en dus wordt er veel verwacht. "Het EK is een laatste generale repetitie voor het WK, om toch nog eens een tijdrit te rijden. Het wordt mikken op het hoogste, maar het zal ook afhangen van hoe ik mij ga voelen na mijn rustperiode."