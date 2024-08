Justine Ghekiere onverwacht dan toch in de Tour de France Femmes: "Toch wat paniek"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Justine Ghekiere is dan toch aan de start van de Tour de France Femmes verschenen. De Belgische had dat echter niet meer verwacht.

In de Giro d'Italia Women deed Justine Ghekiere het uitstekend, ze nam de bergtrui mee naar huis. Daarna zakte ze af naar de Olympische Spelen, waar ze de wegrit reed. Ghekiere werd tweede Belgische op de 24ste plaats.

Tijdens de Spelen zei Ghekiere nog dat ze niet naar de Tour mocht, maar toch stond ze maandag in Rotterdam aan de start voor haar tweede Tour de France Femmes. Kopvrouw Ashleigh Moolman-Pasio had namelijk afgehaakt.

Ghekiere onverwacht toch naar de Tour

"Na de olympische wegrit heeft ze beslist om niet deel te nemen aan de Tour", zegt Ghekiere over haar ploeggenote Moolman-Pasio bij Sporza. "Haar rug was nog niet helemaal genezen, dus was het niet slim geweest om hier een week te koersen."

Ghekiere kreeg een telefoontje van de ploeg om haar te vervangen. "Dat was toch met een lichte paniek, want ik heb wel stevig genoten na de olympische wegrit. Ik heb geweest voor twee omdat Lotte er niet bij was."

Voor Ghekiere wordt het dan ook een Tour zonder echte verwachtingen of doelen, ze bekijkt het dag per dag. "Maar ik hoop toch op een resultaat in een etappe, met eventueel opnieuw een kans op de bergtrui."