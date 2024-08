Mathieu van der Poel en Wout van Aert moeten Pogacar dan toch niet vrezen: bekend wieleraccount te kijk gezet

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zorgen het hele jaar door voor spektakel. Niet enkel op de weg, maar ook in het veld. Daar moeten ze Tadej Pogacar nog niet vrezen, zoals even de ronde deed op sociale media.

Van der Poel en Van Aert zullen vinden dat ze Pogacar doorheen het jaar al genoeg tegenkomen. In de grote ronden zijn alleszins persoonlijk geen concurrenten van de Sloveen, maar in de voorjaarsklassiekers en in de kampioenschappen kan dat wel al eens het geval zijn. Op het komende WK in Zürich kan dat bjivoorbeeld zo zijn.

Het X-account van Lukas Ronald Lukacs had even gemeld dat Tadej Pogacar volgend seizoen een deel van het veldritseizoen zou betwisten. Stel je voor dat we Van Aert en Van der Poel tegen Pogacar zouden zien crossen in Diegem en nog zulke dergelijke plaatsen. Voor alle duidelijkheid: daar is voorlopig helemaal geen sprake van.

Het account van Lukas is niet het eerste de beste: hij volgt als superfan van het wielrennen alles op de voet en is ook al geïnterviewd door officiële mediaorganisaties. Hij had zich laten vangen door Cyclingmews: een bron die slechts één lettertje verschilt van het gerenommeerde Cyclingnews. In realiteit maakt het wel een groot verschil.

Hij heeft zijn originele tweet opnieuw offline gehaald, maar is wel zo eerlijk om zijn vergissing toe te geven. "Ik kan niet geloven dat ik mij laten vangen heb door een fakenews account", schrijft hij in een nieuwe tweet op X. Het is ook niet zo goed voor zijn auro, voegt hij eraan toe. Het kan natuurlijk de beste eens overkomen.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert mogen op beide oren slapen: in de crossen waar zij present tekenen, zullen ze hun dominante status wellicht behouden.